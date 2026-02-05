O familie nemțeană cu 10 copii a primit în dar o casă construită printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor

O familie cu 10 copii din Ruseni, județul Neamț, locuiește acum într-o casă extinsă și înnoită și a primit în dar un autoturism cu 9 locuri – toate realizate printr-un program al Arhiepiscopiei Iașilor dedicat familiilor numeroase.

Familia Rica este alcătuită din 12 membri: cel mai mic copil, Filofteia, are 8 luni, iar cea mai mare, Elena, este studentă la Facultatea de Farmacie și bursieră Pro Vita Iași. Ceilalți copii sunt preșcolari sau școlari, fiecare cu propriile înclinații, interese și talente.

Mama, cadru didactic de profesie, s-a dedicat în totalitate creșterii și educării copiilor, iar tatăl este angajat la combinatului din Săvinești, având un venit modest. Împreună, cei doi părinți fac eforturi constante pentru a le oferi copiilor un mediu stabil și valori sănătoase.

Inițial, familia locuia într-o casă veche, cu două camere. La îndrumarea părintelui paroh Cătălin-Constantin Dămian, tatăl a început construirea unei case noi, însă, din cauza resurselor limitate, lucrările avansau greu.

Despre casă

La momentul includerii în proiectul „Dar pentru copii” din cadrul Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, desfășurat de Arhiepiscopia Iașilor, familia locuia în trei camere nefinalizate, fără bucătărie și baie amenajate, iar spațiul locativ era insuficient.

Cu sprijinul donatorilor și al tuturor celor care au răspuns apelului Departamentului Pro Vita al Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor (Pro Vita Iași), au fost realizate, etapă cu etapă, lucrări esențiale pentru transformarea locuinței într-un cămin potrivit pentru o familie numeroasă.

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele:

demolarea a două construcții vechi din curte, pentru a face loc noilor amenajări;

finisarea completă a parterului și a mansardei: zugrăvire, parchet, gresiei și faianță;

mobilarea și dotarea tuturor camerelor, astfel încât fiecare copil să beneficieze de un spațiu adecvat pentru studiu, odihnă și joacă;

amenajarea bucătăriei și dotarea ei cu electrocasnice;

instalarea unei fose septice ecologice;

construirea unui adăpost pentru animale, sursă importantă de hrană curată;

achiziționarea unei centrale termice, construirea anexei pentru ea și realizarea instalației aferente.

Sprijinitori și proiecte viitoare

Realizarea proiectului a durat doi ani și a fost posibilă cu sprijinul oamenilor de bine, prin implicarea autorităților locale din comuna Borlești, județul Neamț, și a comunității parohiale.

Prin proiectul „Dar pentru copii”, Arhiepiscopia Iașilor a construit sau reabilitat până în prezent case pentru șase familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț.

Proiectul continuă cu sprijinirea unei a șaptea familii: familia Roșu din Vânători, județul Neamț, pentru care Arhiepiscopia va construi o casă de la zero.

Foto credit: Doxologia.ro