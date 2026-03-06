Familia, Împărăția lui Dumnezeu în miniatură: Ierarhii Romanului și Bacăului au omagiat angajatele Arhiepiscopiei

Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului și Episcopul vicar Teofil Trotușanul al aceleiași eparhii le-au binecuvântat și felicitat joi pe maicile și pe doamnele angajate la Centrul Eparhial și la Fundația Eparhială „Episcop Melchisedec” din Roman.

Evenimentul, prilejuit de apropierea Zilei Femeii, s-a desfășurat la Centrul Eparhial din Roman.

Părintele consilier Adrian Ciobanu le-a mulțumit cadrelor didactice și personalului monahal pentru devotament și implicare, iar copiii de la instituțiile de învățământ care funcționează în cadrul Fundației Eparhiale „Episcop Melchisedec” au prezentat momente artistice.

Momente artistice oferite de copii

Momentele artistice au fost coordonate de monahia Dionisia Şchiopu, director educațional al Fundației „Episcop Melchisedec” Roman, împreună cu personalul monahal și cadrele didactice de la Grădinița „Episcop Melchisedec” și de la Școlile Mușatinii din Roman.

Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim le-a mulțumit angajatelor Fundației „Episcop Melchisedec”, care sunt educatoare și mame nu numai pentru copiii lor de acasă, ci și pentru copiii pe care îi au în grijă la instituțiile educaționale unde lucrează.

Recunoștință mamelor

Părintele Arhiepiscop a vorbit despre vocația maternă a femeii și despre modelul Maicii Domnului pentru mamele creștine.

„Să nu uităm niciodată persoana mamei, care de-a lungul istoriei a născut pe sfinți, a născut genii sau eroi, să nu o uităm pe cea din care descindem, care ne-a dat viață și căreia trebuie să-i fim recunoscători”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

„Vă mulțumesc pentru faptul că astăzi suntem împreună! Eu vă îndemn la rugăciune și la mulțumire către Dumnezeu pentru darurile pe care le-a revărsat asupra noastră, pentru faptul că familia este Împărăția lui Dumnezeu în miniatură!”

Buna Vestire, fundamentul Zilei Femeii Creștine

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a remarcat faptul că celebrarea femeii are ca fundament sărbătoarea Bunei Vestiri, când Fecioara Maria a acceptat să fie Maica Fiului lui Dumnezeu.

„Bucuria cea mai mare, prin care am marcat această zi și această lună, pentru că Ziua Mamei, deși pornește cumva de la o sărbătoare laică, ea, bisericește, are mai multe reverberații. Luna aceasta avem sărbătoarea Bunei Vestiri, care, din punct de vedere religios și al dreptei credinței, este fundamentul Zilei Femei Creștine, pentru că Maica Domnului a acceptat planul divin de a fi mamă a lui Hristos”, a spus părintele episcop vicar.

Totodată, Preasfinția Sa a adus în actualitate chipul cuvios al sfintelor femei ca model de viețuire creștină și a vorbit despre darul vieții pe care femeia îl împărtășește, prin naștere, pruncilor, pentru ca aceștia să găsească în Hristos-Viața lumii sensul existenței lor.

„Pe de o parte, darul vieții îl primim de la mame, îl prețuim, iar pe de altă parte îl putem întoarce lui Dumnezeu dacă știm să îi dăm valoare”, a subliniat Preasfinția Sa.

La final, Monahia Dionisia Șchiopu a mulțumit ierarhilor pentru grijă și implicare în activitățile educaționale, iar ierarhii și preoții din administrația eparhială le-au oferit tuturor angajatelor câte un buchet de flori.

Parlamentul României a stabilit ca luna martie să fie Luna Femeilor în România, iar prima marcare a acesteia are loc în acest an.

Tot luna martie este desemnată și ca Luna pentru Viață, culminând cu Marșul pentru Viață, organizat în preajma Bunei Vestiri, pentru a conștientiza societatea cu privire la nevoia de a sprijini mamele și femeile însărcinate în dificultate.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului