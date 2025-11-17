La Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu a debutat un simpozion ecumenic internațional despre sinodalitate

Simpozionul internațional „De la sinodalitatea locală spre cea universală”, organizat în colaborare cu Centrul de Teologie Protestantă din Europa de Est (ZETO), a început vineri la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, reunind teologi și cercetători din peste zece țări pentru trei zile de dialog academic.

Lucrările au debutat în Aula „Mitropolit Ioan Mețianu”, fiind prezidate de părintele profesor Constantin Horia Oancea, decanul facultății, și de Excelența Sa Johann Schneider, Episcop evanghelic de Magdeburg.

Vorbind despre contextul organizării, asistentul Alexandru-Marius Crișan a subliniat că anul 2025 marchează „1700 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea”, motiv pentru care simpozionul propune „o reflecție ecumenică asupra sinodalității”.

„Ne așteptăm ca lucrările acestor zile să ne ajute să înțelegem mai bine natura sinodalității, să ne cunoaștem reciproc și mai ales să aprofundăm fiecare tradiția sinodală atât de importantă pentru fiecare Biserică”, a precizat Alexandru-Marius Crișan.

Dialogul cu Ortodoxia

Gerhard Servatius-Depner, directorul ZETO, a prezentat misiunea centrului: „Centrul acesta pe care îl conduc de cinci ani este foarte nou, are sediul în Sibiu şi își propune să aibă trei stâlpi: societatea, educația teologică şi dialogul cu Ortodoxia”.

„Este o dorință sinceră de a căuta mereu dialogul, atât între comunitățile protestante din Ardeal, dar și cu Biserica Ortodoxă. Dorim ca ceea ce lucrăm la nivel academic să aibă și impact asupra societății”, a adăugat directorul ZETO.

Programul simpozionului a cuprins, pe durata celor trei zile, susținerea a 17 referate științifice.

