Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași a marcat 35 de ani de la redeschidere

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași a aniversat joi 35 de ani de la redeschidere.

Această manifestare a avut loc și în contextul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, din care face parte și Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Ziua aniversară a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană din Iași, oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, alături de un sobor de slujitori și cadre didactice ale facultății.

După slujbă, în sala „Iustin Moisescu” a Ansamblului Mitropolitan s-a desfășurat deschiderea oficială a simpozionului intitulat „Facultatea de Teologie – memorie și viață. Rolul învățământului teologic superior ieșean în dinamica socială a Moldovei”, moderată de părintele Paul-Cezar Hârlăoanu, decanul facultății.

Părintele a evocat începuturile renașterii învățământului teologic ieșean din anul 1990 și parcursul instituției în cei 35 de ani de activitate. Totodată a anunțat și schimbarea numelui facultății, datorită recentei canonizări a Părintelui Dumitru Stăniloae.

Mesajul „Binecuvântare și prețuire la ceas aniversar” al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost transmis de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

Braț misionar al Mitropoliei

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a evidențiat importanța misiunii teologice într-o lume aflată în schimbare:

„Au trecut cei 35 de ani, iar Facultatea de Teologie din Iași, ca braț misionar al Mitropoliei și al Bisericii în Moldova, continuă să ducă mai departe ceea ce este caracteristic unui asemenea așezământ, și anume răspunsul dat, în diferite moduri, la mai multe întrebări esențiale”.

Mitropolitul a adăugat că activitatea facultății este „un răspuns la provocările lumii contemporane, pentru ca profesorul și studentul să trăiască și să mărturisească, asemenea Sfântului Prooroc Ilie, adevărul credinței”.

Misiune complexă

Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu-George Maha, a subliniat contribuția facultății la prestigiul universității-mamă:

„Felicit Facultatea de Teologie pentru faptul că îmbină, într-un mod unic, dimensiunile care ar trebui să ne caracterizeze pe noi, cei care desfășurăm activitatea într-o universitate. Aceasta este o misiune complexă, pe care Facultatea și-o îndeplinește cu prisosință”.

De asemenea, au fost transmise mesaje de felicitare din partea Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul și a Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul.

În continuarea evenimentului, Grupul psaltic „Sfântul Iosif Naniescu” al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași a susținut un moment muzical, iar după-amiaza a fost dedicată unei sesiuni de dialog între generații, desfășurată în sala „Profesori” a facultății, moderată de părintele profesor Emilian-Iustinian Roman.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru