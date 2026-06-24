Facultatea de Teologie din Alba Iulia a lansat site-ul Revistei „Altarul Reîntregirii”

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a lansat site-ul Revistei „Altarul Reîntregirii”, prin intermediul căruia pot fi consultate toate articolele publicate de-a lungul timpului.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a instituției de învățământ teologic, noua platformă „oferă acces facil la studii, articole și contribuții academice din domeniul teologiei, spiritualității și culturii creștine”.

„Vă invităm să descoperiți conținutul revistei, să distribuiți articolele care vă inspiră și să rămâneți conectați la cercetarea teologică desfășurată în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia”, au transmis reprezentanții facultății.

Revistă cu tradiție academică

„Altarul Reîntregirii” este revista științifică a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și a Centrului de Cercetări Interreligioase și de Psihopedagogie Creștină.

Publicația înființată în anul 1996 este indexată în mai multe baze de date internaționale, între care CEEOL, Index Copernicus și Electronic Journals Library, fiind recunoscută și la nivel național prin clasificarea CNCS B.

Sprijinită de Arhiepiscopia Alba Iuliei și publicată prin Editura Reîntregirea, revista abordează teme de actualitate din perspectivă creștină și promovează dialogul dintre teologie și cultură.

De-a lungul timpului, revista și-a consolidat vizibilitatea internațională prin colaborări cu publicații academice prestigioase din Europa și prin cooptarea unor personalități universitare din Statele Unite ale Americii, Italia, Germania, Franța și Bulgaria în colegiul de redacție.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro