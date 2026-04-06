Expoziție la ora de Religie: 50 de machete din lemn ale unor biserici au fost prezentate la școlile din Giroc și Bucovăț

Aproximativ 50 de bisericuțe în miniatură lucrate manual, din materiale simple preluate din natură, scobitori, bețișoare de lemn și carton au fost prezentate la școli din Giroc și Bucovăț, județul Timiș.

Expoziția „Biserica – Corabia mântuirii” s-a desfășurat pe parcursul săptămânii trecute în cadrul orei de religie la Liceul Teoretic „David Voniga” din Giroc în contextul Săptămânii Verzi, iar la Școala Gimnazială din Bucovăț cu ocazia săptămânii „Școala Altfel”.

Aceasta a reunit machete confecționate de Pavel Geția, a cărui pasiune pentru astfel de creații a început în urmă cu circa două decenii, inspirată de arhitectura tradițională românească. Lucrările înfățișează biserici ortodoxe din diferite zone ale țării, inclusiv din Banat, alături de replici sau reinterpretări ale unor monumente reprezentative, precum Catedrala Patriarhală din București ori edificii în stil bizantin.

Activitatea a fost organizată de profesorul de religie Teodor Geția, fiul celui care a confecționat machetele. El a explicat că unele au forma crucii, iar altele o formă ovală, asemănătoare unei corăbii, întărind legătura simbolică dintre Biserică și corabia lui Noe.

„Asemenea celor salvați în corabia lui Noe, cei care rămân în Biserică se află pe calea mântuirii”, a spus profesorul Teodor Geția elevilor, subliniind semnificația titlului expoziției.

Potrivit Mitropoliei Banatului, elevii au interacționat direct cu Pavel Geția, descoperind etapele procesului de construcție și transformând astfel expoziția dintr-un eveniment contemplativ într-o experiență vie. Pentru mulți dintre ei, întâlnirea cu aceste creații a devenit un prilej de reflecție asupra valorilor tradiției și ale credinței.

Foto credit: Mitropolia Banatului