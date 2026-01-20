Expoziție dedicată martirilor din perioada comunistă, vernisată la Mănăstirea Turnu

Expoziția „Cer de lagăr”, semnată de istoricul Marius Oprea, a fost vernisată duminică, în Galeria de Artă Sacră „Maria Brâncoveanu”, de la Mănăstirea Turnu din județul Prahova.

Evenimentul a început cu cuvântul de deschidere al părintelui arhimandrit Valentin Mâțu, starețul lăcașului de cult, care a evocat persecuțiile la care au fost supuși deținuții politici în perioada comunistă.

În același timp, însă, părintele a vorbit și despre manifestarea iubirii lui Dumnezeu pentru cei din temnițe, exemplificând cu evenimentul petrecut pe 30 ianuarie 1962. Atunci, pe un frig pătrunzător, deținuții din lagărul de la Periprava au fost trimiși să taie stuf în Delta înghețată, în condiții care puteau duce la moartea acestora.

Dar după ce au intrat în apă, soarele a ieșit brusc și a încălzit atmosfera astfel încât hainele deținuților s-au uscat, spre uimirea gardienilor.

Exponate din spațiul concentraționar

La rândul său, istoricul Marius Oprea a vorbit despre munca sa, desfășurată timp de trei decenii, de căutare a rămășițelor celor care au fost aruncați în gropi, fără cruce și fără nume.

Curatorul expoziției, criticul de artă Mădălina Mirea, a prezentat lucrările expuse, afirmând că tripticele și relicvariile nu sunt metafore, ci martori reali, unele conținând fragmente de oseminte recuperate din gropile comune de la Aiud, Periprava, Balta Brăilei, Târgu Ocna și Salcia.

„Istoric și arheolog al crimelor regimului comunist, Marius Oprea a construit, pas cu pas, ceea ce poate fi numit o arheologie a demnității, într-o țară care a preferat adesea să tacă, în loc să sape. Cele mai prezente fragmente găsite țin de coloana vertebrală. Aceasta apare, de cele mai multe ori, întreagă, vizibilă, rezistentă, chiar și atunci când restul trupului este fragmentat. Nu este doar o observație anatomică, ci o revelație simbolică”.

„Acești oameni, uciși pentru că au refuzat să se încovoaie sub greutatea istoriei, au păstrat până la capăt ceea ce regimul a încercat să distrugă: verticalitatea. Martirii recuperați de Marius Oprea sunt, în sens profund, coloana vertebrală a acestui neam, aceea care a susținut, în tăcere și moarte, ceea ce noi numim astăzi libertate”, a spus criticul de artă.

Program cultural

Vernisajul a fost urmat de un recital susținut de violonistul Lucian Duță, care a interpretat „Lebedele” din Carnavalul animalelor de Camille Saint-Saëns, „Lacrimosa”, parte din Recviemul de W. A. Mozart și un fragment din „Balada” lui Ciprian Porumbescu.

La vernisaj a participat un public numeros, format din credincioși, clerici, oameni de cultură și istorici.

Expoziția „Cer de lagăr” rămâne deschisă publicului până pe 24 martie 2026, în programul obișnuit de vizitare al Mănăstirii Turnu.

Foto credit: Mănăstirea Turnu / Facebook

