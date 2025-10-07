Episcopia Hușilor organizează un simpozion dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste

Episcopia Hușilor organizează sâmbătă Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat martirilor și mărturisitorilor care au activat în spațiul Episcopiei Hușilor în tumultosul secol XX.

Simpozionul de la Vutcani va evidenția personalități precum Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, precum și arhimandritul Mina Dobzeu.

Evenimentul începe la ora 10:30 cu slujba de pomenire a familiei Vasilache, oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din localitate.

Lucrările simpozionului se vor desfășura, de la ora 11:00, în Sala Mare a Căminului cultural din Vutcani, județul Vaslui. Vor lua cuvântul Preasfințitul Părinte Ignatie, consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici, profesorul George Enache și alți istorici și teologi. Evenimentul va fi moderat de părintele Cosmin Gubernat.

Sfântul Sinod a declarat anul 2025 Anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

