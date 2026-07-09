550 ani de la moartea Domnitorului Vlad Țepeș: Expoziție de grafică la Mănăstirea Comana

Mănăstirea Comana din județul Giurgiu comemorează 550 de ani de la moartea Domnitorului Vlad Țepeș, ctitorul sfântului așezământ, organizând o expoziție de grafică dedicată personalității sale și epocii în care a trăit.

Artista Yulya Kravets expune în muzeul mănăstirii o serie de desene în creion care înfățișează momente din viața marelui voievod. Tânăra artistă, originară din Belarus, este pasionată de istorie medievală și a venit pentru prima oară în România pentru vernisajul expoziției.

Domnitorul Vlad Țepeș este cunoscut „prin spiritul său justițiar, care a rămas legendar până în zilele noastre”, a amintit Arhim. Mihail Muscariu, starețul mănăstirii. Părintele stareț s-a declarat impresionat de faptul că, într-o vreme în care lumea nu mai pare interesată de istoria națională, din afara țării a venit această inițiativă.

Casa de pelerini va purta numele domnitorului

„Mănăstirea noastră are în proiect construirea unei case de pelerini pusă sub numele voievodului și sunt sigur că, în viitorul nu foarte îndepărtat, toate aceste desene își vor găsi locul cuvenit pe pereții acesteia”, a anunțat starețul de la Comana.

„Ne bucurăm când cineva din afara mănăstirii și mai ales din afara granițelor țării vine și ne vorbește despre istoria noastră națională, pentru că este ca un îndemn spre luare aminte pentru fiecare dintre noi și pentru generațiile mai tinere, mai ales pentru a ne aplica cu mai multă acrivie și cu mai multă dragoste asupra personajelor din trecut, asemenea exemplelor marilor noștri voievozi, ctitori de mănăstiri, ctitori de țară, care s-au jertfit și s-au luptat cu atâta credință pentru neatârnarea neamului românesc.”

În viitor, se dorește tipărirea unui album cu desenele artistei. Expoziția rămâne deschisă la muzeul mănăstirii până la 1 noiembrie 2026, după care desenele vor intra în patrimoniul Mănăstirii Comana.

Foto credit: Youtube / Cult Cultura (deschidere articol)