Expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, la ICR Viena

Institutul Cultural Român de la Viena și Muzeul Județean de Istorie Brașov, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria, a inaugurat, miercuri, expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, potrivit unui comunicat al instituției.

Evenimentul marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și poate fi vizitat până pe 27 noiembrie 2025.

Expoziția reunește 30 de panouri fotografice, cu texte explicative în limba germană, care ilustrează personalitatea complexă și rolul esențial al Reginei Maria în definirea identității României moderne. Imaginile de arhivă surprind-o pe principesă și apoi pe regină purtând costume populare românești în reședințele sale de la Bicaz, Bran, Cotroceni și Peleș, alături de fotografii inedite din perioada 1893–1936.

Un simbol al demnității culturale românești

Proiectul, realizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov, urmărește să pună în valoare pasiunea Reginei Maria pentru tradițiile autentice românești, reflectată atât în activitatea sa politică, cât și în creația culturală. Vizitatorii vor putea descoperi și o selecție de ilustrații din cărțile pentru copii scrise de regină, inspirate din universul satului românesc și din motivele artei populare.

„Regina Maria a fost și rămâne un ambasador irezistibil al României pentru opinia publică internațională, o sursă de inspirație pentru promovarea artei populare românești și un simbol al demnității noastre culturale”, a declarat Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Prin documente, fotografii de epocă și lucrări artistice, expoziția oferă o privire amplă asupra destinului unei femei moderne, vizionare și profund devotate României.

Regina Maria (1875–1938), fiica Ducelui Alfred de Edinburgh și a Mariei Alexandrovna a Rusiei, s-a căsătorit în 1893 cu principele moștenitor Ferdinand al României. A devenit regină în 1914 și s-a remarcat atât prin implicarea sa în timpul Primului Război Mondial, cât și prin contribuția decisivă la recunoașterea internațională a României Mari, la Conferința de Pace de la Paris din 1919.

Expoziția, itinerată anterior în mai multe orașe din România – între care București, Oradea, Brașov, Iași și Timișoara – a fost prezentată și la nivel internațional, în SUA, Belgia, Franța, Irlanda, Canada și Portugalia.

Foto credit: ICR Viena / Facebook