Expoziția „Doamnele Moldovei” va fi deschisă la Iași: Evocarea unor modele de credință și demnitate

Muzeul Mitropolitan din Iași va organiza, în data de 24 martie, vernisajul expoziției intitulată „Doamnele Moldovei”.

Demersul este dedicat unor figuri feminine care au marcat istoria și spiritualitatea Moldovei, evidențiind contribuția soțiilor de domnitori în susținerea vieții bisericești și culturale.

Manifestarea culturală propune o incursiune în universul simbolic și istoric al epocii medievale și premoderne, prin intermediul unor reprezentări iconografice și fragmente de pictură murală, cu valoare documentară și artistică.

Proiectul este coordonat de muzeograful Dumitru-Ionuț Stigleț, în colaborare cu Arhiepiscopia Iașilor.

Expoziția este organizată în parteneriat cu Complexul Muzeal Național Neamț și poate fi vizitată în perioada 24 martie – 9 mai.

Foto credit: Doxologia