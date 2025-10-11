Expoziție despre începuturile creștinismului pe teritoriul României inaugurată la Iași în prezența Mitropolitului Teofan

„A fost o binecuvântare de la Dumnezeu ca unul dintre Apostolii Domnului Hristos, Sfântul Andrei, să pășească pe pământul binecuvântat al Dobrogei”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, vineri, la Iași, unde a fost inaugurată expoziția „Ars Sacra. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea”.

„Ne pregătim pentru sărbătoarea cea mare a Sfintei Parascheva. Suntem deja în sărbătoare de câteva zile”, a adăugat părintele mitropolit.

„Pelerinii așteaptă momentul întâlnirii lor cu racla ce adăpostește sfintele ei moaște și socotesc că și evenimentul de astăzi este un dar pe care pelerinii din Dobrogea și cei din Iași îl oferă tuturor celor veniți de pretutindeni să se închine la raclă.”

Expoziția a fost vernisată la Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, care a organizat-o împreună cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, Primăria Municipiului Iași și Consiliul Județean Constanța.

Zilele Iașiului

Demersul reprezintă rezultatul unei diplomații culturale remarcabile și al unei colaborări interinstituționale de excepție, gândit ca un eveniment special în contextul Sărbătorilor Iașului.

„Un context aparte, într-o perioadă în care Iașul este în plină sărbătoare, pregătindu-se pentru prăznuirea Cuvioasei Parascheva”, a subliniat Aurica Ichim, managerul Muzeului Municipal „Regina Maria” din Iași.

„Expoziția noastră se înscrie pe același filon al spiritualității și aduce în fața publicului din țară și din străinătate o remarcabilă selecție de bunuri culturale: obiecte de cult, fragmente de arhitectură, monede bizantine, vase cu inscripții ce ilustrează apariția și răspândirea creștinismului pe teritoriul actual al României.”

„În acest fel, publicul are prilejul de a descoperi cele mai importante mărturii ale începutului creștinismului pe pământ românesc. Mesajul expoziției este unul profund: redescoperirea rădăcinilor creștine ale spațiului românesc și reafirmarea valorilor care au modelat, de-a lungul secolelor, identitatea culturală și spirituală a poporului român”, a adăugat Aurica Ichim.

Replica Hypogeului de la Tomis

Sunt expuse piese arheologice cu valoare istorică deosebită, datând din secolele III-X d.Hr., care ilustrează pătrunderea și răspândirea creștinismului în zona Dobrogei – un spațiu esențial pentru formarea identității creștine timpurii.

Printre atracțiile expoziției se numără și replica celebrului mormânt pictat de la Tomis, recent reabilitat și reintrodus în circuitul turistic.

Delia Cornea, managerul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, a explicat că „expoziția cuprinde 83 de exponate de mare valoare: piese arhitecturale provenind de la diferite lăcașuri de cult, bazilici tomitane sau din întreg spațiul dobrogean, piese de patrimoniu precum obiectele din tezaurul euharistic descoperit la Sucidava-Izvoarele, relicvarii, piese numismatice și, bineînțeles, numeroase materiale ceramice purtând însemne creștine, în care predomină reprezentarea crucii”.

Concepută ca o incursiune în timp, expoziția pornește din contemporaneitate și revine, treptat, spre Evul Mediu și Antichitate, până la primele secole ale creștinismului.

Expoziția „ARS SACRA. Primul mileniu al erei creștine în Dobrogea” poate fi vizitată la Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași (Palatul Braunstein) de pe Str. Zmeu nr. 3 din Iași până în 15 ianuarie 2026.

Vezi mai multe imagini din expoziție aici.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru (deschidere articol)