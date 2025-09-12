O expoziție bilingvă despre fenomenul Pitești va fi prezentată la Aiud

Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” va fi prezentată duminică la Memorialul Aiud.

În deschiderea expoziției, Protosinghelul Gavriil Vărvăruc, starețul Mănăstirii „Înălțarea Sfintei Cruci”, va vorbi despre însemnătatea acestei sărbători creștine pentru deținuții politic anticomuniști de la Aiud, iar istoricul Dragoș Ursu despre proiectul Memorialului Aiud care se conturează chiar pe locul numit „Râpa Robilor”.

Expoziția itinerantă „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” este bilingvă (română/engleză) și prezintă cronologia fenomenului, acțiunea violentă, obiecte originale din sistemul penitenciar comunist – mobilier de celulă, zeghe, fișe matricole penale, cărți poștale trimise de deținuții politic familiilor și fotografii inedite.

Vizitatorii vor putea vizita complexul memorial care va fi inaugurat odată cu expoziția, explorând spațiul la care echipa proiectului a lucrat în ultimii ani și care se va deschide publicului larg.

Expoziția „Fenomenul Pitești. Adevărata față a comunismului în România” este un proiect al Memorialului Închisoarea Pitești în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și cu participarea Penitenciarului București Jilava – Fortul 13.

Sursă foto: aiudulmeu.ro