Expoziție în aer liber dedicată Sf. Liviu Galaction la Cluj-Napoca

O expoziție în aer liber intitulată „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj – mărturisitor în temnițele comuniste” poate fi vizitată în perioada 13 octombrie – 10 noiembrie 2025, în zona pietonală a Bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca.

Expoziția, realizată de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Mitropoliei Clujului, se încadrează în seria de manifestări culturale prilejuite de Anul comemorativ 2025 în Patriarhia Română, dedicat duhovnicilor din secolul trecut și mărturisitorilor din temnițele comuniste.

Demers de recuperare a memoriei

„În anul Centenar al Patriarhiei Române (1925-2025), recuperarea memoriei duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea, adevărați apărători ai credinței ortodoxe în fața opresiunii regimului totalitar-comunist, care au contribuit la dinamizarea vieții creștine și la implementarea principiilor evanghelice în societatea românească, se impune ca un act anamnetic și recuperator”, transmit reprezentanții eparhiei într-un comunicat.

„Canonizarea celor 16 noi sfinți români, mulți dintre ei mărturisitori ai credinței în închisorile comuniste, printre care Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, este un act de recunoaștere a sfințirii vieții și jertfei lor, constituind deopotrivă mărturia vieții și lucrării bisericești din ultimul veac, pe pământ românesc.”

Expoziția își propune recuperarea memoriei părintelui Liviu Galaction Munteanu, rector al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj (1937-1943) și al Institutului Teologic Ortodox de grad universitar din Cluj (1948-1952), prin prezentarea unor aspecte mai puțin cunoscute din viața sa, care creionează personalitatea și profilul său duhovnicesc și intelectual.

Prin intermediul celor 40 de planșe, expoziția este o invitație de a descoperi și a reflecta la sacrificiul Sfântului Liviu Galaction de la Cluj și la impactul pe care acesta l-a avut și îl are asupra comunității și Bisericii.

Biografia unui sfânt

Părintele Liviu Galaction Munteanu s-a născut în 16 mai 1898, într-o familie de învățători din Cristian, județul Brașov, și a devenit doctor în Teologie al Universității din Cernăuți.

În timpul ocupației horthyste, a rămas în Cluj, asigurând împreună cu episcopul Nicolae Colan un nucleu de rezistență românească și ortodoxă. Cu toate împotrivirile autorităților comuniste de după 1948, Episcopul Nicolae Colan l-a menținut la conducerea noului institut teologic, până la desființarea din 1952.

Încercările sale de a-i forma pe studenții teologi pentru a putea răspunde la greutățile impuse de regimul ateist comunist au atras atenția organelor de Securitate care îl urmăreau permanent, arestându-l în 1952 și supunându-l la presiuni pentru a-și înceta activitatea.

A fost repartizat la Parohia „Sf. Trei Ierarhi” din Bistrița, de această dată aplecându-se asupra catehizării copiilor și adulților. Numit vicar administrativ de Episcopul Teofil Herineanu, în 1958, a întocmit o programă pentru catehizarea copiilor și adulților, care i-a atras condamnarea la opt ani de închisoare pentru „uneltire contra ordinii sociale”.

A fost închis în penitenciarele Gherla și Aiud, unde a murit în 8 martie 1961, ca urmare a tratamentului inuman la care a fost supus de regimul comunist.

Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mc. Liviu Galaction de la Cluj a avut loc în 25 martie 2025, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Este cinstit anual în 8 martie, ziua trecerii sale la Domnul.

