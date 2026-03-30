Expoziția „Atelierele Constantin Brâncuși” a fost vernisată la ICR Viena

Vernisajul Expoziției Internaționale de Artă Contemporană „Atelierele Constantin Brâncuși” a avut loc în data de 25 martie, la ora 19.00, în Galeria Institutului Cultural Român de la Viena.

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în parteneriat cu Institutul Cultural Român de la Viena, Uniunea Artiștilor Plastici din România și Facultatea de Teologie Ortodoxă, Domeniul Arte Vizual, a Universității din Craiova..

Pe simezele galeriei au fost expuse 32 de lucrări de pictură și sculptură, semnate de artiști din 16 țări.

Proiectul expozițional, realizat de curatorul Vasile Fuiorea, reunește o selecție de lucrări rezultate în cadrul Simpozioanelor Internaționale de Arte Vizuale „Atelierele Constantin Brâncuși”, desfășurate în județul Gorj.

Arta contemporană românească promovată în străinătate

Expoziția oferă o sinteză a tendințelor și direcțiilor din arta contemporană internațională, în contextul influenței operei lui Constantin Brâncuși.

La vernisaj au participat reprezentanți ai Ambasadei României la Viena și un public numeros. Au susținut alocuțiuni Andrea Dincă, directorul Institutului Cultural Român de la Viena, curatorul expoziției, Vasile Fuiorea, și artistul vizual Mihai Topescu. Intervențiile au fost traduse în limba germană de Aura Okur.

Expoziția contribuie la promovarea internațională a artei contemporane românești și a colecției Centrului „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în contextul marcării a 150 de ani de la nașterea artistului.

Lucrările pot fi vizitate în perioada 25 martie – 17 aprilie 2026, la Galeria Institutului Cultural Român de la Viena, situată pe strada Argentinierstraße nr. 3.

Foto credit: Mitropolia Olteniei

