Expoziția „Apuseni, țara de piatră”, vernisată la Muzeul Geologic Național

Muzeul Geologic Național și Casa de Cultură a Studenților București organizează expoziția de fotografie „Apuseni, țara de piatră”, potrivit unui comunicat de presă.

Evenimentul se desfășoară sub egida motto-ului: „120 de ani în slujba cercetării geologice” și este dedicat Zilei Culturii Naționale.

„Prin această inițiativă, Muzeul Geologic Național își propune să aducă mai aproape de public istoria, actualitatea și viitorul cercetării geologice din România, iar Apuseni, țara de piatră este prima manifestare din această serie”, precizează instituția.

Expoziția reunește cadre realizate de către fotografii reuniți sub umbrela concursului „Fotogeografica” al Casei de Cultură a Studenților București, parte a programului național de redescoperire și promovare a valorilor patrimoniului natural și cultural al României, – Romania Student Tour – proiect inițiat de Paul Bordaș.

Program de vizitare

Lucrările vor fi expuse în Holul Principal al Muzeului și în Sala „Colecțiuni”.

„În acest concert al munților, Apusenii sunt o simfonie care ne oferă totul: peisaje domoale și creste spectaculoase, cătune risipite unde localnicii mai practică meserii uitate, un mozaic geologic cum nu se mai află altul, în care mai mijește luciul cuprului și al aurului, păduri întinse și poieni tainice unde lupii și cerbii trăiesc mai puțin tulburați de năpasta civilizației”.

„Atâtea locuri, atâtea partituri”, declara Cristian Lascu, cercetător, speolog, scriitor și jurnalist la lansarea albumului „Apuseni, țara de piatră”.

Programul expoziției: 15 ianuarie – 15 martie 2025, de marți până duminică, între orele 10:00 și 17:00, în cadrul Muzeului Geologic Național, din Şoseaua Pavel D. Kiseleff 2, București.

Foto credit: Alexandra Vereș / Fotogeografica

