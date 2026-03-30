Expoziția „Anatomia Luminii” a fost vernisată la Iași: Dialog între religie, știință și artă

Primăria Municipiului Iași a organizat evenimentul cultural-artistic „Religie, Medicină, Știință, Artă”. În cadrul manifestării a fost vernisată expoziția „Anatomia Luminii”.

Activitatea a reunit artiști alături de studenți ai Facultății de Arte Vizuale și Design și ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, într-un demers interdisciplinar.

Curatorul expoziției a fost Adrian Stoleriu, decanul Facultății de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

La vernisaj au participat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, precum și părintele Paul Cezar Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a subliniat într-o postare pe Facebook importanța acestei inițiative în contextul actual: „Trăim într-o lume tulbure, unde reperele dispar și unde adevărul pare adesea opțional. În acest zgomot de fond, asemenea dezbateri sunt absolut necesare”.

Evenimentul a inclus o conferință tematică care a aprofundat dialogul interdisciplinar dintre religie, medicină, știință și artă.

Foto credit: Doxologia