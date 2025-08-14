Evenimente culturale dedicate Sf. Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus: Expoziție, conferință și lansare de carte

La Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, continuă evenimentele liturgice și culturale dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător. Acestea vor culmina sâmbătă, 16 august, cu proclamarea locală a canonizării sale.

Marți, la sfântul așezământ a fost vernisată o expoziție foto-documentară dedicată sfântului.

Expoziție de fotografie

La eveniment au participat părintele Bogdan Fluieraș, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, Drd. Sorin-Gabriel Pomană, secretar eparhial, Diac. Drd. Nicolae-Toma Posa, consilier eparhial responsabil cu Editura Andreiana, credincioși și monahi, împreună cu alți membri ai administrației eparhiale și voluntari.

Expoziția îl prezintă pe Sf. Cuv. Serafim ca părinte duhovnicesc, alături de părintele Teofil Părăian, Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop, Sf. Cuv. Dometie cel Milostiv de la Râmeț.

Fotografiile îl mai înfățișează, de-a lungul timpului, alături de mitropoliții Ardealului, Nicolae Bălan, Nicolae Colan și Nicolae Mladin.

Expoziția include și imagini de la ceremonia de deshumare a Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, condusă în 26 aprilie 2025 de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, în prezența Episcopului Andrei al Covasnei și Harghitei și a Episcopilor vicari Ilarion Făgărășanul al Arhiepiscopiei Sibiului și Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Descrierile tuturor panourilor pot fi citite pe această pagină.

Conferință dedicată sfântului

Miercuri, la mănăstire s-a desfășurat Conferința „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus – model de viață de sfințenie”, moderată de Sorin-Gabriel Pomană, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului.

Invitați au fost Pr. Sabin Vodă, paroh la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Alba Iulia, și Diac. Nicolae-Toma Posa, consilier eparhial și directorul Editurii „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului.

„Noi acum recunoaştem sfinţenia vieţii pe care a avut-o Sfântul Serafim, un om cald la suflet, un om blând, un om binevoitor, un om care se bucura de toţi oamenii care îl căutau şi, mai ales, un om de care s-au bucurat oamenii”, a spus Părintele Sabin Vodă.

„Aşa l-a caracterizat părintele Teofil ca fiind, un om de care s-au bucurat oamenii, şi este foarte important să spunem lucrul acesta, că părintele Teofil l-a cinstit ca sfânt încă din timpul vieţii şi, după ce [sfântul] s-a mutat la Domnul, nu a încetat să mărturisească sfinţenia vieţii părintelui Serafim, recomandându-l pentru canonizare şi dându-l ca model, cu inimă de părinte, inimă de frate şi inimă de prieten.”

Diac. Nicolae-Toma Posa a prezentat un scurt parcurs al vieții Sfântului Serafim cel Răbdător și documentele oficiale din arhivele Statului român care au conturat o mărturie despre felul în care Sfântul interacționa cu autoritățile vremii.

„Mărturiile celor care l-au cunoscut sunt valoroase”, a spus el. „Este necesară această muncă de a aduce la lumină aspecte ale vieţii Sfântului Serafim din ungherele ascunse ale arhivelor.”

Lansare de carte

La final au fost lansate patru volume dedicate Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, apărute recent la Editura Andreiana a Arhiepiscopiei Sibiului: „Ieșit-a Semănătorul – predici pentru popor”, „Din bogăția de gând și simțire. Articole, recenzii, meditații”, „Un om de care s-au bucurat oamenii. Mărturii despre Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus” şi „52 de cuvinte folositoare de suflet ale Sfântului Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”.

Cele patru volume au fost prezentate de Părintele Cristian Muntean, paroh la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brașov.

„Este foarte important să reaşezăm în minte sufletul Sfântului Serafim, care ne-a îndemnat mereu să fim oameni vii, asumaţi, fireşti, dar aceasta este problema zilei de astăzi: nu ne mai asumăm condiţia în care ne aflăm şi până la urmă trebuie să nu ne mai plângem atâta şi să reuşim să trăim viaţa ca pentru Hristos” ”, a spus pr. dr. Cristian Muntean. „Acesta este mesajul Sfântului Serafim astăzi.”

Sâmbătă dimineață, la 07:00, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător vor fi purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Proclamarea locală a canonizării sale va avea loc după Liturghie, în jurul orei 11:30.

Programul detaliat al manifestărilor se găsește aici.

Vezi și:

Reporter şi fotografii: Costin Chesnoiu