Simpozion internațional în jud. Bacău: A fost dezbătut rolul credinței în vindecarea trupului și a sufletului

Județul Bacău a găzduit a 13-a ediție a Simpozionului Internațional „Sănătate prin Educație”, unde a fost dezbătut rolul credinței în vindecarea trupului și a sufletului.

Evenimentul, organizat în perioada 20–22 mai, a reunit specialiști din domeniile medicinei, psihologiei, farmaciei, nutriției și educației, precum și cadre medicale, profesori, studenți și invitați din mai multe zone ale țării.

Timp de trei zile, participanții au luat parte la conferințe, dezbateri și schimburi de experiență privind sănătatea și formarea integrală a persoanei.

Credință și vindecare

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a fost reprezentată de maica stavroforă Magdalena Budeanu, stareța așezământului monahal de la Valea Budului, care a susținut,, în ziua de 22 mai, alocuțiunea intitulată „Vindecarea prin credință”.

În cadrul intervenției, maica Magdalena a evidențiat rolul credinței și al vieții duhovnicești în procesul însănătoșirii omului, arătând că vindecarea nu poate fi redusă doar la dimensiunea biologică.

Pornind de la exemple din Sfânta Scriptură și din experiența liturgică a Bisericii, maica stareță a subliniat importanța Sfintelor Taine în viața oamenilor, amintind de rolul Spovedaniei, al Sfintei Împărtășanii și al Sfântului Maslu.

Totodată, au fost evidențiate importanța rugăciunii, rolul sfintelor icoane și al sfintelor moaște în viața credincioșilor, ca mijloace de întărire a credinței și de apropiere de harul dumnezeiesc.

Colaborare între educație și formarea spirituală

La finalul evenimentului, maica Magdalena Budeanu a subliniat importanța colaborării dintre educație și formarea spirituală a tinerilor: „M-am implicat activ în numeroase activități educaționale, sociale și proiecte academice, având permanent dorința de a contribui la dezvoltarea mediului universitar și teologic”.

Reprezentanta Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a explicat că implicarea sa urmărește dezvoltarea unor inițiative educaționale dedicate tinerilor.

„Prin colaborarea cu Universitatea Academy Sanity, îmi propun să particip la implementarea unor proiecte educaționale și organizatorice dedicate îmbunătățirii desfășurării activităților din cadrul Seminarului Teologic”.

„Implicarea mea în aceste proiecte reflectă dorința de a construi punți între educație, spiritualitate și dezvoltare comunitară, oferind tinerilor oportunități reale de afirmare și formare profesională într-un cadru academic și moral de înalt nivel”, a spus maica stareță.

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului susține promovarea dialogului dintre credință, educație și sănătate.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului