Patriarhul Daniel la Vecernia Învierii: Hirotonia ucenicilor Domnului, un mandat misionar pentru întreaga lume

„Trimiterea ucenicilor Domnului este o misiune sfântă. Nu este vorba de hirotonia pentru o parohie, ci este vorba de un mandat misionar pentru întreaga lume”, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică, la Vecernia din prima zi de Paști, numită popular și a Doua Înviere.

Patriarhul României a oficiat slujba Vecerniei Învierii la Catedrala Patriarhală, împreună cu Episcopul Qais Sadiq de Erzurum (Patriarhia Antiohiei), Episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploieșteanul și Paisie Sinaitul și Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Pasajul evanghelic de la Ioan 20, 19-25 a fost citit în zece limbi: română, greacă, latină, arabă, slavonă, engleză, franceză, italiană, spaniolă și poloneză.

Realitatea Învierii

Patriarhul Daniel a explicat că acest moment liturgic evocă arătarea Mântuitorului după Înviere: „Iisus a trecut prin ușile încuiate și a stat în mijlocul lor și a zis: Pace vouă!”.

Preafericirea Sa a subliniat că această întâlnire a avut rolul de a-i întări pe ucenici în credință, arătând realitatea Învierii.

„Mântuitorul Iisus Hristos vrea mai întâi să-i asigure pe ucenici că El a înviat din morți cu adevărat, că nu este o fantomă”.

Importanța darului Duhului Sfânt

Explicând sensurile teologice ale Evangheliei, Patriarhul României a prezentat interpretări ale Sfinților Părinți Răsăriteni și de Apus, arătând că semnele rănilor au rămas pe trupul lui Hristos pentru întărirea credinței.

„Cuiele au străpuns mâinile sale, lancea a lăsat deschise coasta sa. Urmele rănilor au rămas pe trupul său pentru a vindeca inimile celor care se îndoiesc divin de înviere”, a subliniat Patriarhul Daniel, citând din Fericitul Augustin.

În același context, Preafericirea Sa a evidențiat importanța darului Duhului Sfânt, explicând formularea liturgică corectă.

„În toate limbile pe care le-ați auzit nu se spune luați Duh Sfânt, ci primiți Duh Sfânt”, a afirmat Patriarhul Daniel, subliniind că El este primit ca dar și nu luat precum o răpire.

Pregătirea pentru o misiune dificilă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că această trimitere este întărită prin lucrarea Duhului Sfânt și presupune asumarea unei misiuni dificile.

„Mântuitorul Iisus Hristos îi pregătește pe ucenici, îi întărește în credință și îi trimite la o misiune, la o lucrare mare și foarte dificilă”.

Patriarhul Daniel a arătat că „unii comentatori ai Evangheliei după Ioan spun că îi trimite într-un context ostil, fiindcă vor fi prigoniți, vor fi arestați, vor fi puși în închisori, după cum unii dintre apostoli au și fost, au pătimit și unii dintre ei au murit ca martiri”.

„Deci i-a întărit cu această putere a adevărului învierii sale din morți și a Duhului Sfânt care îi întărește spre slava Lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a încheiat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu