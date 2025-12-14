Evanghelia de astăzi este o chemare profundă, să nu trecem nepăsători pe lângă ea, îndeamnă PS Timotei Prahoveanul

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a îndemnat duminică la ascultarea chemării de a participa la Cina Domnului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a sfințit unul din paraclisele Fundației Sfânta Tecla din Capitală.

„Evanghelia aceasta ne privește pe fiecare în parte, chiar dacă noi am putea crede că Mântuitorul s-a adresat doar celor cărora le vorbea, mai precis în casa unui fariseu unde a fost poftit la masă”, a spus ierarhul despre Pilda celor chemați la cină.

Preasfinția Sa a amintit de îndemnurile Mântuitorului Iisus Hristos adresate celor care îl ascultau, anume ca atunci când vor să invite pe cineva la masă, să îi cheme în special pe cei care nu le pot răsplăti.

„O simplă constatare, desigur amară, este aceea că noi nu numai că nu-i chemăm pe cei care nu ne pot răsplăti, noi adeseori nu ne mai chemăm nici frații, nici rudeniile și nici colegii”.

Chemarea la Sfânta Euharistie

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că masa la care îi invită stăpânul pe cei din pilda de astăzi nu este doar mâncare și băutură, ci mai ales comuniune.

„Iar într-o altă lumină sau într-o altă perspectivă, chemarea pe care Mântuitorul ne-o adresează este aceea de a veni la Sfânta Euharistie”.

„De câte ori nu găsim pretexte, de câte ori nu găsim și noi motive, cele mai multe dintre ele de foarte slabă calitate, adică construite special pentru a acoperi absența noastră de la Biserică”.

Preasfinția Sa a subliniat că „Evanghelia de astăzi ni se adresează cu o profundă dorință de a nu mai găsi pretexte atunci când Domnul ne cheamă. Nu știm cât de mult va dura această călătorie a noastră în lumea care ne amăgește. S-ar putea să mai fie un timp, mai lung sau mai scurt, dar într-o zi vom fi chemați să răspundem de ce mereu am refuzat chemarea Domnului”.

Binecuvântarea unui nou lăcaș de cult

Slujirea de duminică a fost ocazionată și de binecuvântarea Paraclisului „Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Simeon cel Nebun pentru Hristos” al fundației „Sf. Tecla”.

„Paraclisul în care ne-am aflat astăzi va urma să deservească, să asiste, să primească în interiorul său pe toți cei care au nevoie de sprijin material și sufletesc, întrucât în cadrul fundației Tecla urmează să fie amenajate atât un centru de zi pentru copii aflați în dificultate, centru de conciliere pentru femei aflate în crize de sarcină, centru de asistență maternală, dar și centru de conferințe, centru de promovare a învățăturii creștine”, a spus pr. Ionuț Tutuea, consilier eparhial la Sectorul social-filantropic.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit diplome și distincții ctitorilor și celor implicați în edificarea lăcașului de cult.

Fundația „Sfânta Tecla” este o organizație neguvernamentală și nonprofit, înființată în anul 2020, din dorința de a ajuta copii abandonați și tinerii aflaţi în dificultate, precum și de a presta activităţi benevole de ajutorare pentru persoane în vârstă, bolnave sau lipsite de sprijin și mijloace.

Mai multe fotografii de la eveniment se regăsesc în galeria foto.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene