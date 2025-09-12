Eroii pompieri au fost comemorați în Capitală

Eroii pompieri au fost comemorați vineri dimineață la monumentul ridicat în cinstea lor în Dealul Spirii din Capitală.

Manifestarea a debutat cu întâmpinarea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

Un sobor de preoți condus de Arhimandritul Ciprian Grădinaru a oficiat slujba de pomenire pentru eroii pompieri.

Evenimentul a continuat cu depunerea coroanelor de flori din partea reprezentanților instituțiilor statului.

Ziua pompierilor din România

Sâmbătă, între orele 09:00 – 20:00, va avea loc o expoziție de tehnică în Parcul „Carol I” unde vor putea fi admirate autospecialele și echipamentele folosite în misiunile de salvare, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

De asemenea, ISUBIF mai anunță că între orele 10:00 – 18:00 vor fi deschise toate subunitățile de pompieri, unde cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor.

Ziua Pompierilor din România comemorează Bătălia din Dealul Spirii care s-a dat la București, în timpul Revoluției Române din 1848, între o subunitate de pompieri condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman.

Sfântul Iosif de la Partoș (15 septembrie) a fost ales de Corpul Pompierilor Militari ocrotitor al celor care luptă cu flăcările.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene