Eroii naționali vor fi omagiați la Arcul de Triumf din Capitală

Primăria Municipiului București va organiza duminică, la Arcul de Triumf, o serie de reconstituiri istorico-militare, ceremonii solemne și momente de omagiu dedicate eroilor naționali, care și-au dat viața pentru țară, potrivit Agerpres.

Manifestarea este organizată prin Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, în parteneriat cu Asociația Tradiția Militară (ATM).

Activitatea va avea loc între 12:30 și 14:30 și este accesibilizată pentru persoane cu dizabilități auditive.

Cu acest prilej, Asociația Tradiția Militară va evoca două momente esențiale din istoria națională: Proclamarea Independenței de Stat a României, sub domnia regelui Carol I; Ziua Victoriei în Europa, marcând încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial pe continent.

Accesul se face pe baza biletului achiziţionat direct de la intrarea în monumentul Arcul de Triumf.

În data de 10 mai este sărbătorită Ziua Independenţei Naţionale a României și Ziua Regalității.

Foto credit: Facebook / Tradiția Militară