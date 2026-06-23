Eroii români din cele două războaie mondiale au fost pomeniți în jud. Iași de clerici de pe ambele maluri ale Prutului

Eroii români din cele două războaie mondiale au fost pomeniți de clerici de pe ambele maluri ale Prutului, luni, la troița istorică din satul Stânca, județul Iași.

Evenimentul comemorativ a reunit preoți, autorități locale și numeroși credincioși, într-un gest de recunoștință față de cei care și-au jertfit viața pentru apărarea țării.

Părintele protopop Florin Călugăru de la Protopopiatul Iași I a subliniat datoria creștină de a-i pomeni în rugăciune pe ostașii români căzuți pe câmpurile de luptă și importanța păstrării unității spirituale și naționale a românilor.

Protopopul de Criuleni și Dubăsari din cadrul Mitropoliei Basarabiei, părintele Ioan Solonaru, a evocat semnificația istorică a locului și sacrificiul militarilor români.

Prezent la manifestare, primarul comunei Victoria, Daniel Crețu, a subliniat responsabilitatea generațiilor de astăzi de a păstra vie memoria celor care au apărat hotarele țării și valorile neamului românesc.

Manifestarea este organizată anual prin colaborarea dintre Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva și Duminica Tuturor Sfinților” din Stânca și Primăria Comunei Victoria.

Foto credit: Doxologia