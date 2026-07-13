Episcopul Vincențiu a explicat că vindecarea slăbănogului descoperă taina iertării păcatelor

Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a explicat că vindecarea slăbănogului descoperă taina iertării păcatelor, duminică, la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Slobozia.

„Pericopa evanghelică care s-a citit este o pericopă despre taina iertării păcatelor. Această temă este introdusă chiar de Mântuitorul în primul Său cuvânt, pe care îl adresează acestui om paralizat: Îndrăznește, fiule! Iertate sunt păcatele tale”, a spus Preasfinția Sa.

Ierarhul a explicat că înaintea vindecării trupești, Mântuitorul oferă vindecarea sufletească, arătând astfel că iertarea păcatelor reprezintă începutul restaurării omului.

Totodată, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a evidențiat credința celor patru bărbați care l-au adus pe slăbănog înaintea lui Hristos: „Văzând că nu exista niciun fel de posibilitate de a intra în casă prin mulțimea care înconjura casa, au coborât cu frânghii năsălia cu trupul acestui prieten al lor paralizat în fața Mântuitorului”.

Preasfințitul Părinte Vincențiu a subliniat că stăruința puternică a fost remarcată de Hristos, Care „a fost foarte uimit de credința acestor patru bărbați”.

Comuniunea în Biserică

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Dumitru Păduraru le-a vorbit credincioșilor despre importanța comuniunii eclesiale și a participării la viața liturgică a Bisericii.

„În Biserică auzim îndemnul de a ne ruga, curajul de a lupta și puterea de a birui forțele întunericului”, a declarat preotul pentu Trinitas TV.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor