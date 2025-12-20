Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, 16 ani de la hirotonia arhierească

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, Coordonatorul Centrului de Presă Basilica, împlinește sâmbătă 16 ani de la hirotonia arhierească.
PS Varlaam s-a născut la data de 28 octombrie 1960, în localitatea Știubieni, județul Botoșani, primind la botez numele Vasile. Crescut într-o familie de buni creștini, și-a început formarea intelectuală la Săveni, urmând apoi cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț (1977-1982).
Studiile superioare le-a definitivat la Institutul Teologic de Grad Universitar din București (1983-1987), unde a urmat ulterior și cursurile de doctorat.
În anul 1998, a îmbrățișat voturile monahale la Mănăstirea Neamț, fiind hirotesit arhimandrit în anul 2001.
Preasfințitul Părinte Varlaam este specialist în istorie bisericească și bizantinologie. A susținut teza de doctorat „Spiritualitate şi istorie pe teritoriul României în epoca bizantină şi postbizantină”, sub îndrumarea Acad. Emilian Popescu, în 2003, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi.
Cariera sa universitară s-a împletit cu misiunea eclezială, activând ca asistent și ulterior lector (1990-2009) la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iași. Din anul 2009, își continuă activitatea didactică la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.
De asemenea, a urmat cursuri de specializare la Institutul Ecumenic de la Bossey și un stagiu la „St. Stephen’s College Oxford, Anglia.
PS Varlaam a fost asistent universitar, apoi lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (1990-2009).
Pe plan administrativ, a deținut funcțiile de vicar administrativ şi preşedinte al Comisiei Liturgice a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (1998-2009).
Părintele Arhimandrit Varlaam Merticariu a fost ales Episcop vicar patriarhal în data de 28 octombrie 2009, fiind hirotonit arhiereu în Catedrala Patriarhală, pe 20 decembrie, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
În calitate de cadru didactic, a beneficiat de bursa de mobilităţi Erasmus la Universitatea Catolică din Louvain, în cadrul Programului LLP-ERASMUS, în anul universitar 2008/2009, unde a susţinut câteva conferinţe, precum: Le christianisme sur le territoire de la Roumanie jusqu’au V-e siècle, Saint Jean Cassien, fils de l’Elise Orthodoxe Roumaine et Père de l’Elise Universelle şi Écrivains théologiens dans la Scythie Mineure (toate în perioada 26 aprilie- 8 mai 2009).
În acelaşi timp, a susţinut cursuri în străinătate, şi anume: Byzantine Spirituality in Asia Minor and the Balkans, organizate de Bakke Graduate University (BGU), Seattle, USA, în Turcia, Bulgaria şi România, în perioada 21-30 octombrie 2008; a participat cu comunicări pe diferite teme de spiritualitate răsăriteană la simpozioane naţionale şi internaţionale; de asemenea, a publicat studii, articole şi recenzii în volume colective, ori în reviste de specialitate; a coordonat volume apărute în Editurile Patriarhiei Române ş.a.
Din 11 martie 2013 este secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi secretar al Sinodului Permanent.