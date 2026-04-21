PS Nichifor Botoșăneanul, la hramul unei biserici din Iași: Cuvântul Domnului ne dă putere

Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a oficiat duminică Sfânta Liturghie la Biserica „Toma Cozma” din Iași, care și-a sărbătorit hramul. Preasfinția Sa a evidențiat că mărturisirea lui Toma a fost întărită prin har: „Cuvântul Domnului ne dă putere”.

„Cuvântul Domnului este cuvânt care ne restaurează sufletește”, a adăugat ierarhul, explicând că această lucrare a harului se continuă în Biserică prin Sfintele Taine.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a subliniat că puterea vieții înnoite devine model pentru toți oamenii: „Îl cinstim astăzi pe Sfântul Toma pentru că a avut această putere să se întoarcă la Domnul cu inimă înnoită și schimbată”.

Totodată, episcopul vicar a vorbit despre importanța spovedaniei autentice și a dorinței de schimbare interioară.

„Această putere, iubiți credincioși, o căutăm în Biserică, această putere o mărturisim, această putere o primim atunci când ne spovedim cu inimă curată și atunci când vrem să schimbăm viața noastră. Nu a pus Domnul un număr cât de des să ne spovedim, cum să ne mărturisim, ci să ne spovedim cu inimă curată și cu dorința schimbării noastre”.

Sărbătoarea parohiei

Părintele paroh Mihai Mărgineanu a evidențiat semnificația sărbătorii pentru comunitate: „Cinstirea acestui moment, de încredințare a Sfântului Toma, este de fapt un punct de sprijin pentru încredințarea noastră”.

„Biserica ne cheamă să ne încredințăm de realitatea Învierii Domnului Hristos prin mâna Sfântului Toma și prin mărturia lui”, a adăugat părintele paroh.

Biserica „Sfântul Apostol Toma și Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” a fost ridicată în anul 1807 de boierul Toma Cozma. Inițial, lăcașul avea dimensiuni modeste și o arhitectură simplă.

De-a lungul timpului, biserica a trecut prin numeroase încercări. Cea mai gravă distrugere a avut loc în 20 august 1944. Refacerea bisericii s-a realizat între anii 1950–1954, iar în ultimele decenii au fost efectuate ample lucrări de restaurare și amenajare.

Foto credit: Facebook / Biserica Toma Cozma