Episcopul Veniamin: Din smerenie și credință, sutașul a cerut vindecarea slugii sale

„Din smerenie și credință, sutașul a mers și a cerut vindicarea slugii sale”, a subliniat duminică Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfântul Ierarh Dionisie și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Cahul, Republica Moldova.

Referindu-se la atitudinea sutașului față de sluga sa bolnavă, ierarhul a arătat că iubirea și grija pentru aproapele depășesc barierele sociale și culturale.

„Un păgân are sentimente umane față de sluga lui. Dacă ne gândim la mentalitatea antică și medievală, știm statutul pe care îl aveau sclavii. Ori vedem că acest sutaș își manifestă dragostea față de o slugă a lui”.

Rugăciunea pentru semeni

Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că Părinții Bisericii văd în sutaș un exemplu pentru toți cei care se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru semenii lor.

„El este un model pentru creștinii de astăzi ca să facă rugăciuni pentru ceilalți. Domnul Hristos, văzând credința celor care se roagă pentru ceilalți, îi vindecă și-i ridică din stare de neputință în care se află”, a explicat Preasfinția Sa.

Totodată, Episcopul Basarabiei de Sud a arătat caracterul universal al misiunii lui Hristos: „Nu a venit doar pentru iudei ca să-i mântuiască, ci El a venit pentru toți oamenii. De aceea, El l-a primit cu mult drag pe acest sutaș și chiar și-a propus să meargă la casa lui”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Andrei Apetrei a mulțumit Preasfințitului Părinte Veniamin pentru slujire.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud