Episcopul Veniamin a slujit în județul Vaslui și a botezat fiica unui diacon originar din zonă

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat joi Taina Botezului în Parohia Banca Sat, din județul Vaslui, pentru fiica diaconului Alexandru Adrian Costel, originar din zona respectivă și slujitor în cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară al Parohiei, iar la finalul slujbei a vorbit despre importanța mărturisirii credinței și a faptelor bune, pentru a ieși din întunericul păcatului.

Episcopul Basarabiei de Sud a subliniat că lumina lui Hristos se păstrează prin participarea la viața Bisericii și prin mărturisirea credinței într-o societate marcată de confuzie, individualism și îndepărtarea de valorile creștine.

Sfintele Taine

Ierarhul a vorbit despre cele trei taine ale inițierii creștine: Taina Botezului, Sfânta Mirungere și Sfânta Euharistie, pe care cel botezat le primește încă din primele clipe ale noii sale vieți.

Astfel, prin Taina Botezului omul vine la o viață nouă, în Hristos, devenind membru al Bisericii. Prin Mirungere, persoana botezată primește pecetea darurilor Duhului Sfânt, iar Sfânta Euharistie reprezintă unirea deplină cu Hristos.

În încheiere, PS Veniamin i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru binecuvântarea de a sluji în parohie.

