Elevii unei școli din Aiud au participat la un dialog despre identitate și valori

Elevii Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea”, din Aiud, au participat joi la un dialog despre identitate și valorile, în cadrul unei activități educativ-formative. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Preotul în școală”.

Inițiativa, adresată elevilor claselor 5-8, a avut ca temă „Cum rămâi tu însuți într-o lume care te împinge să fii altcineva?” și a adus în atenția tinerilor subiecte precum influența rețelelor sociale, presiunea validării online și importanța valorilor autentice în formarea caracterului.

La activitate au participat părintele Marius Filip din Parohia Bobohalma din județul Mureș, părintele paroh Bazil Popa și profesorul de Religie Claudiu Avram.

Prin exemple concrete, elevii au fost încurajați să își păstreze identitatea, să dezvolte respect față de sine și să își întemeieze alegerile pe credință, discernământ și relații sănătoase cu cei din jur.

Organizatorii au evidențiat că proiectul urmărește apropierea dintre Școală, Biserică și familie, precum și sprijinirea tinerilor în formarea unui caracter responsabil și autentic.

La finalul activității, elevii au primit din partea preoților daruri pentru implicare.

