Episcopul Veniamin, despre Ilie Ilașcu: Fiu credincios al Bisericii, purtând în suflet nădejdea și lumina Ortodoxiei

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, l-a evocat pe Ilie Ilașcu, cunoscut luptător pentru drepturile românilor de peste Prut, trecut la Domnul pe 17 noiembrie, la vârsta de 73 de ani.

În mesajul său, transmis cu ocazia înmormântării de la București, Episcopul Basarabiei de Sud a spus că Ilie Ilașcu a fost „un luptător neînfricat pentru drepturile românilor din jurul României, personalitate emblematică a istoriei recente, un apărător neînfricat al idealului unității naționale și un mărturisitor al valorilor spiritualității românești în anii marilor transformări social‑politice de la sfârșitul secolului trecut”.

Preasfinția Sa a trecut în revistă prigoana suferită de Ilie Ilașcu, din partea regimului separatist de la Tiraspol, pentru că acesta a militat pentru integritatea Republicii Moldova și pentru unirea acesteia cu România.

„Pentru mărturisirea sa publică în favoarea unirii Republicii Moldova cu România, pentru apărarea identității naționale și pentru împotrivirea față de ocupația străină, a fost arestat la 2 iunie 1992 de Serviciul Secret al Armatei Federației Ruse din Transnistria, împreună cu alți tineri (Andrei Ivanțoc, Alexandru Leșco și Tudor Petrov Popa), făcând ani grei de închisoare și umilință”.

„A urmat un deceniu de suferință în temnițele regimului separatist de la Tiraspol, fiind supus torturii și izolării, de patru ori fiind condamnat la moarte și simulată execuția”, a subliniat ierarhul.

Credința a fost lumina în anii întunecați ai suferinței

Dar abuzurile suferite nu i-au înfrânt spiritul, iar aceasta se datorează credinței sale ortodoxe, care l-a susținut în anii grei de suferință.

„Domnul Ilie Ilașcu a fost nu doar un om al curajului și al jertfei, ci și un fiu credincios al Bisericii, purtând în suflet nădejdea și lumina Ortodoxiei, care l-au susținut în anii grei ai nedreptății și suferinței”.

„În acest sens, amintesc gesturile Bisericii Ortodoxe Române care a introdus cereri speciale la toate sfintele slujbe pentru eliberarea grupului Ilașcu și pentru izbânda adevărului. Vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist vorbea adesea despre curajul deținuților de la Tiraspol și făcea demersuri către instituțiile internaționale pentru eliberarea lor”, a adăugat Episcopul Basarabiei.

Un simbol al valorilor naționale

Ilie Ilașcu va rămâne în memoria colectivă drept o figură luminoasă a valorilor spirituale și naționale românești.

„Domnul Ilie Ilașcu rămâne în memoria noastră ca un simbol al curajului, al demnității și al sacrificiului pentru libertate, demonstrând prin întreaga sa activitate politică, civică și națională devotament neclintit față de idealurile românești, valorile spiritualității neamului și față de drepturile fundamentale ale omului”.

„Fidelitatea sa față de neamul nostru românesc și idealurile țării ar trebui să inspire întreaga clasă politică și să responsabilizeze civic pe toți cetățenii Republicii Moldova, în contextul luptei pentru libertate deplină și democrație, pentru pace și unitate în lumea în care trăim”, a transmis Preasfințitul Părinte Veniamin.

Foto credit: Ziarul Lumina

