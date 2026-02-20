Episcopul Veniamin a binecuvântat o grădinița din Cahul, după lucrări de renovare și modernizare

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit joi slujba de binecuvântare a Grădiniței nr. 4 din municipiul Cahul, în urma lucrărilor de renovare și modernizare realizate recent.

Episcopul Veniamin a evidențiat importanța educației timpurii și responsabilitatea celor implicați în formarea copiilor, subliniind că aceasta reprezintă „temelia pe care se zidește viitorul unei societăți sănătoase”.

Preasfinția Sa i-a îndemnat pe educatori să formeze caractere puternice, „ancorate în valorile morale și în credința ortodoxă strămoșească”, cultivând în sufletele celor mici dragostea față de Dumnezeu, respectul față de părinți și semeni și dorința de a face binele.

Episcopul i-a încurajat pe educatori să păstreze o legătură vie cu parohiile din care fac parte, să înmulțească rugăciunea și să ceară ajutorul lui Dumnezeu în lucrarea lor, pentru ca roadele ostenelilor lor să fie binecuvântate atât în plan personal, cât și profesional.

Noul ocrotitor al instituției

La solicitarea conducerii instituției, Episcopul Basarabiei de Sud l-a rânduit drept ocrotitor spiritual al grădiniței pe Sfântul Ierarh Nicolae, rugându-l să vegheze asupra celor mici și să înmulțească lucrarea cea bună.

Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit instituției icoane cu chipurile mai multor sfinți, volume de carte duhovnicească, Sfânta Scriptură, cărți de rugăciune și alte materiale folositoare pentru formarea spirituală.

Copiii au primit pachete cu dulciuri și iconițe, iar educatorii câte o icoană, ca semn de prețuire și întărire în misiunea lor educativă.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud