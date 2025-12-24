Episcopul Ungariei avertizează împotriva „egoismului care duce la războaie” în Pastorala de Crăciun

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, a avertizat în Pastorala de Crăciun asupra derivelor societății contemporane, marcate de un egoism care duce inclusiv la războaie.

PS Siluan subliniază că Nașterea Domnului reprezintă singurul element de noutate reală într-o existență care, altfel, ar repeta la infinit aceleași greșeli. Întruparea Fiului lui Dumnezeu în ieslea Betleemului aduce o perspectivă nouă asupra demnității umane.

„A venit din nou Crăciunul și ne bucurăm iarăși de Nașterea Domnului, care stă în centrul acestei mari Sărbători. Deși Ecclesiastul spunea că nu este nimic nou sub soare, odată cu Întruparea Domnului, ceva nou se întâmplă în lumea noastră învechită în rele și în păcate. În ieslea cea săracă a Betleemului, Se naște iarăși Dumnezeiescul Prunc, Iisus Hristos, Mântuitorul lumii”, a transmis Episcopul Ungariei.

Dar oamenii au luat aminte la Lumina de la Dumnezeu, precum au făcut magii, sau mai degrabă s-au gândit la propriile nevoi și trebuințe.

„Dacă aceasta este Lumina ce ne-a strălucit nouă de la Bunul Dumnezeu și care reprezintă Darul cel Mare al Crăciunului, oare noi, oamenii, ce am făcut de-a lungul veacurilor?”

„Am luat aminte la ea, asemenea magilor și ne-am îndreptat spre ieslea cea săracă a Betleemului, pentru a-L găsi pe Hristos, ca să I ne închinăm Lui și pentru a ne afla, fiecare, rostul său în viață? Sau ne-am gândit mai mult la nevoile și trebuințele noastre și am nesocotit această Lumină, iubind mai mult întunericul?”, a subliniat ierarhul.

Respectăm voia lui Dumnezeu sau pe a noastră?

Din păcate, a remarcat Episcopul Ungariei, oamenii sărbătoresc Crăciunul, dar „uită” îndemnul Mântuitorului de a „ține cont și de trebuințele celuilalt”.

„Și, astfel, ne îndepărtăm de menirea noastră și vom alerga neîncetat spre o himeră, ce nu ne poate face fericiți. Pentru că aceasta nu este după voia și cuvântul lui Dumnezeu și nu corespunde nici cu felul în care am fost făcuți și nici cu rostul nostru. Ci, rămânem la un nivel de lăcomie și de păcate, ce se pot transforma în patimi”, a menționat PS Siluan.

Episcopul Ungariei a atras atenția că intransigența personală duce la catastrofe pentru toți.

„Într-o măsură mai mare și la un nivel mult mai înalt, egoismul acesta dur și grĳa doar pentru interesele noastre, precum și intransigența față de ceilalți, sunt printre factorii principali ce pot duce la războaie în lume, pe care le credeam demult apuse”, a adăugat ierarhul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene

