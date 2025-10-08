Episcopul Timotei a vizitat șantierul unei noi biserici în Spania

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a vizitat sâmbătă șantierul viitoarei biserici a Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Alcázar de San Juan, Spania.

Preasfinția Sa a binecuvântat lucrările aflate în desfășurare și i-a încurajat pe credincioși să continue cu jertfelnicie ridicarea lăcașului, care va deveni un loc de rugăciune și de comuniune pentru românii ortodocși din regiune.

Duminică, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în parohie, unde le-a vorbit credincioșilor despre iubirea vrăjmașilor și puterea iertării creștine.

„Mântuitorul nu doar a făcut minuni, ci ne-a arătat prin viața Sa cum să ne mântuim: prin iubire, pace și iertare. Cea mai grea, dar și cea mai înaltă poruncă este iubirea vrăjmașilor. Când omul era vrăjmaș al lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a iubit și l-a împăcat cu Sine. Pe cruce, Hristos a spus: Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. Aceasta este adevărata iubire — iubirea care biruie ura prin iertare”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul Spaniei și Portugaliei l-a hirotesit iconom stavrofor pe părintele paroh Ioan Mihai Achim pentru râvna și jertfelnicia arătate în slujirea Bisericii.

