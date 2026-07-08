Episcopul Timotei a participat la deschiderea expoziției dedicate relațiilor diplomatice dintre România și Spania

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a participat miercuri la evenimentul dedicat aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Regatul Spaniei, organizat în Parcul El Retiro din Madrid.

Manifestarea a inclus vernisajul expoziției „Relația România–Spania reflectată în presă. O perspectivă istorică bilaterală”, realizată de Ambasada României în Regatul Spaniei și Institutul Cultural Român de la Madrid, cu sprijinul Agenției Naționale de Presă Agerpres.

Au fost expuse imagini cu articole din presă și documente de arhivă care prezintă evoluția relațiilor dintre cele două state, de la stabilirea legăturilor diplomatice în anul 1881 până în prezent.

„Prezența ierarhului român la acest eveniment a subliniat sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei pentru inițiativele care promovează valorile culturale și istorice românești și întăresc legăturile dintre România și Regatul Spaniei”, a transmis eparhia.

Potrivit Ambasadei României la Madrid, alături de momentele istorice, „expoziția spune povestea unei prietenii româno-spaniole construite în timp prin dialog, respect reciproc, solidaritate și legături tot mai strânse între oamenii, instituțiile și comunitățile celor două țări”.

Expoziția este deschisă în perioada 29 iunie – 26 iulie și poate fi admirată în orice moment al zilei.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei