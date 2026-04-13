Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei: Lumina nu o luăm singuri, ci o primim de la Hristos

„Lumina nu o luăm singuri, ci o primim de la Hristos”, a subliniat duminică, la A doua Înviere, Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a explicat sensul profund al chemării liturgice „Veniți de primiți lumină”, care exprimă însăși prezența Mântuitorului: „El ni se dăruiește pe Sine și ne oferă lumina Sa”.

Darul primit în noaptea Învierii Domnului are izvorul în realitatea mormântului gol și în biruința lui Hristos asupra morții.

„Când venim la Sfânta Liturghie, venim simbolic la mormântul Mântuitorului, deoarece Sfânta Masă reprezintă mormântul Său. Lumina pe care o primim provine din acest simbol al mormântului și ne amintește de lumina Învierii”.

Mesajul Învierii, vestit tuturor neamurilor

Referindu-se la Evanghelia citită în mai multe limbi în cadrul Vecerniei, Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat caracterul universal al Învierii Domnului.

„Mesajul Învierii lui Iisus Hristos s-a răspândit în toată lumea, mai ales după ce El i-a trimis pe apostoli să propovăduiască Evanghelia la toate neamurile”.

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei a oficiat Vecernia pascală, numită și „A Doua Înviere”, la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei