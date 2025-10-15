Episcopul Spaniei și Portugaliei: Sfânta Parascheva a lepădat tot ceea ce era lumesc, pentru a-L câștiga pe Hristos

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Episcopală din Madrid. Preasfinția Sa a arătat că viața Sfintei Parascheva este o pildă de renunțare la cele trecătoare pentru dobândirea lui Hristos.

Ierarhul a vorbit despre sensul duhovnicesc al crucii, pe care l-a legat de viața și nevoința Sfintei Parascheva.

„De multe ori înțelegem greșit cuvântul cruce. Când auzim de cruce, ne gândim la suferință. Însă crucea nu înseamnă doar suferință, ci înseamnă urmarea lui Hristos. Sfânta Parascheva a înțeles această taină”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei.

Episcopul Spaniei și Portugaliei a subliniat că purtarea crucii este o dovadă a iubirii și a comuniunii cu Dumnezeu.

„Crucea este bucuria de a fi împreună cu El, de a rămâne în comuniune cu Mântuitorul, Cel care și-a asumat crucea noastră și a restaurat chipul lui Dumnezeu din om”.

Ierarhul a arătat că păcatul ne înstrăinează de Dumnezeu, dar El nu ne părăsește niciodată: „Ori de câte ori ne depărtăm de Dumnezeu, stricăm acest chip. Pentru a-l reface, trebuie să ne asumăm crucea și să o purtăm cu credință”.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei