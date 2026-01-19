Episcopul Spaniei și Portugaliei: Mesaj de condoleanțe pentru victimele accidentului feroviar din Córdoba

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a transmis luni un mesaj de condoleanțe pentru victimele accidentului feroviar din provincia Córdoba, sudul Spaniei.

„Adresăm mesajul nostru de compasiune familiilor îndoliate, cărora le suntem alături, rugând pe Domnul nostru Iisus Hristos să-i odihnească în pace pe cei adormiți, pe cei răniți să-i ridice din patul durerii și să le dăruiască însănătoșire grabnică, iar celor apropiați ai lor să le ofere mângâiere și întărire sufletească”, a transmis Preasfinția Sa.

De asemenea, și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj de compasiune în urma tragediei, îndemnând românii stabiliți în Spania „să ofere sprijin material și sufletesc celor afectați, prin fapte milostive, rugăciune și cuvinte de consolare și încurajare”.

Tragedia s-a produs duminică la ora locală ora 19:45 când un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropierea satului Adamuz din provincia Córdoba și a lovit un tren care circula în direcția opusă, cu aproximativ 200 de pasageri la bord.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei