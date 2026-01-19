Patriarhul României transmite un mesaj de compasiune pentru victimele tragediei feroviare din Spania

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a transmis luni un mesaj de compasiune în urma tragicului accident feroviar produs în sudul Spaniei, care s-a soldat cu peste 39 de persoane decedate și cel puțin o sută rănite.

Tragedia s-a produs duminică la ora locală ora 19:45 când un tren de mare viteză care circula de la Malaga la Madrid, cu aproximativ 300 de pasageri, a deraiat în apropierea satului Adamuz din provincia Cordoba și a lovit un tren care circula în direcția opusă, cu aproximativ 200 de pasageri la bord.

Patriarhul României îndeamnă românii stabiliți în Spania „să ofere sprijin material și sufletesc celor afectați, prin fapte milostive, rugăciune și cuvinte de consolare și încurajare”.

Mesajul integral:

luni, 19 ianuarie 2026

Mesaj de compasiune după accidentul feroviar din Spania

Am aflat cu multă întristare de tragicul accident feroviar petrecut în apropiere de localitatea Adamuz, provincia Cordoba, în sudul Spaniei, tragedie soldată cu cel puțin 39 de persoane decedate și peste 100 de persoane rănite.

În aceste momente de grea suferință pentru familiile celor decedați, le adresăm sincere condoleanțe și îi încredințăm de întreaga noastră compasiune și solidaritate.

De asemenea, suntem alături de cei răniți, aflați acum sub îngrijire medicală, și ne rugăm pentru însănătoșirea lor grabnică.

Totodată, adresăm un îndemn credincioșilor români rezidenți în Spania să ofere sprijin material și sufletesc celor afectați, prin fapte milostive, rugăciune și cuvinte de consolare și încurajare.

Ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor decedați şi pentru vindecarea celor internați în spitale. Suntem alături de poporul spaniol, care trece acum prin momente de profundă suferință și durere.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: Arhiva Basilica.ro