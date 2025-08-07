Episcopul Nifon Niculescu, pomenit la Catedrala din Galați, la 108 ani de la sfințirea lăcașului de cult

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos a oficiat miercuri slujba Parastasului pentru Episcopul Nifon Niculescu, cel care a construit Catedrala din Galați.

Comemorarea a avut loc în contextul împlinirii a 108 ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Galați.

La slujba de pomenirea au participat preoții slujitori ai Catedralei și credincioși din orașul de la Dunăre, veniți să îl omagieze pe cel care le-a lăsat drept moștenire lăcașul de cult, emblemă a orașului.

Mormântul Episcopului Nifon Niculescu se află în lăcașul de cult pe care l-a ctitorit în urmă cu mai bine de 100 de ani. Inițial, a fost înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, însă osemintele sale au fost mutate la Galați în anul 2021.

Construcţia catedralei s-a desfăşurat din anul 1906 până în anul 1917. Sarcina de ridicare a măreţei biserici a fost preluată de noul episcop al Dunării de Jos, Nifon Niculescu (1909-1921), după mutarea înaintaşului său, episcopul Pimen, în scaunul de mitropolit al Moldovei.

Sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Galați a avut loc în data de 6 august 1917, eveniment la care a participat și Regele Ferdinand I al României.

Sursă foto: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos