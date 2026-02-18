Caransebeș: Episcopul Nicolae Popea a fost comemorat la două secole de la naștere

Episcopul Nicolae Popea, al doilea ierarh al eparhiei și membru al Academiei Române, a fost comemorat marți la Caransebeș, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea sa.

Evenimentul comemorativ, intitulat „Bicentenarul naşterii Episcopului Academician Nicolae Popea (1826-2026)”, s-a desfășurat la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș și a început cu slujba parastasului săvârșită de Episcopul Lucian al Caransebeșului.

La manifestare au participat oficialități locale, oameni de cultură, preoți, monahi și monahii, precum și urmași ai episcopului Nicolae Popea, între care nepoata fratelui mai mic, Florina Popea, însoțită de fiica sa. Preasfinția Sa le-a oferit urmașilor episcopului Nicolae Popea un tablou cu chipul ierarhului comemorat.

Părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural eparhial, a susținut o lucrare intitulată „Episcopul Nicolae Popea, un model actual la două secole de la naștere”, evocând personalitatea ierarhului și contribuția sa la dezvoltarea vieții bisericești și culturale din Banat.

Un mare slujitor al Bisericii

Preasfințitul Părinte Lucian a evidențiat rolul și moștenirea spirituală a ierarhului comemorat, pe care îl descrie ca „un mare slujitor al Bisericii, un cărturar, un erudit, un om de cultură, dar și un militant înfocat pentru drepturile românilor din Transilvania și Banat”.

„A fost pentru preoții și credincioșii din această eparhie un bun și blând părinte, un om care a știut să împletească rugăciunea cu munca, dar și cultura cu tot ceea ce înseamnă administrație eparhială”.

„Toate aceste lucruri importante le-a învățat de la Marele și Sfântul Mitropolit Andrei Șaguna”, a adăugat Preasfinția Sa.

Păstrarea memoriei înaintașilor

Episcopul Lucian a subliniat și importanța păstrării memoriei înaintașilor: „Se cuvine pentru noi, cei de astăzi, să ne aducem aminte întotdeauna de înaintașii noștri, care ne-au vestit și ne-au propovăduit cuvântul lui Dumnezeu.

„Așa ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, iar noi într-adevăr ne-am adus aminte de înaintașul nostru, de părintele nostru spiritual, de cel care a consolidat din toate punctele de vedere această eparhie istorică, românească, în vremea aceea în Imperiul Austro-Ungar”, a subliniat Episcopul Caransebeșului.

În cadrul evenimentului a fost săvârșită o slujbă de pomenire și la mormântul episcopului, aflat în cimitirul bisericii necropolă a Episcopiei Caransebeșului, unde sunt înmormântați și alți ierarhi ai eparhiei.

Episcopul Nicolae Popea

Neagoe Popea (cu numele de monah Nicolae) s-a născut în data de 17 februarie 1826, în Satulung, lângă Brașov. Remarcat de Mitropolitul Andrei Șaguna, a fost chemat la Sibiu și a ajuns vicarul Arhiepiscopiei Sibiului.

În anul 1889 a fost ales episcop al Caransebeșului, continuând munca începută de Ioan Popasu, primul episcop al Caransebeșului, îngrijindu-se de Institutul Teologic, de tipografie și de starea materială a eparhiei. A păstorit la Caransebeș 19 ani, între anii 1889-1908.

Academia Română l-a ales membru activ în anul 1900, fiind astfel al doilea episcop care s-a învrednicit de această înaltă cinstire (după episcopul Melchisedec Ștefănescu).

