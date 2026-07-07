Episcopul Nicodim a slujit la hramul Mănăstirii Balta, închinat Sfântului Atanasie Athonitul

Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei a slujit duminică la hramul Mănăstirii Balta, închinat Sfântului Atanasie Athonitul. La slujbă au participat clerici, monahi și credincioși veniți să-l cinstească pe ocrotitorul așezământului monahal din județul Mehedinți.

Ierarhul a explicat cum a apărut mănăstirea și cadrul potrivit pe care îl oferă vieții monahale: „De aproximativ 80 de ani a funcționat un spital în această parte a județului Mehedinți”.

„Este un loc frumos, un loc pitoresc, care asigură liniștea viețuitorilor, necesară părinților ce își duc viața aici”.

La rândul său, primarul comunei Balta, Irina Zoican, a subliniat bucuria comunității locale de a găzdui această sărbătoare.

„Este minunat că putem să participăm la astfel de evenimente frumoase. Eu sunt fericită că acest lucru se întâmplă aici, în comuna Balta și Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze pe toți”, a declarat doamna primar pentru Trinitas TV.

Mănăstirea Balta a fost înființată la 6 august 2019, inițial ca mănăstire de maici, iar din anul 2021 a fost reorganizată ca mănăstire de călugări. Așezământul monahal se află la aproximativ 40 de kilometri de Drobeta-Turnu Severin și are ca al doilea hram Acoperământul Maicii Domnului.

Foto credit: Facebook / Irina Zoican