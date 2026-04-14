Episcopul Nestor, despre Învierea lui Hristos: Să ne călăuzească viața spre adevărata libertate

Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei explică în Pastorala de Paști că Învierea lui Hristos descoperă sensul autentic al libertății omului ca orientare a vieții spre adevăr și comuniune cu Dumnezeu: „Să-L întâmpinăm și noi pe Biruitorul morții cu inimă curată și să Îl rugăm, cu stăruință, să ne călăuzească viața spre adevărata libertate”.

Preasfinția Sa evidențiază că sărbătoarea Învierii reprezintă centrul vieții creștine și începutul unei vieți noi pentru fiecare om.

„Mărturisirea publică a minunii care a devenit temelia credinței creștine trezește în adâncul inimilor noastre dorința săvârșirii faptelor bune, în măsura în care ne deschidem cu întreaga ființă pentru a deveni sălaș al harului dumnezeiesc și Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne transforme viața”.

„Sărbătoarea Învierii ne descoperă sensul călătoriei noastre pe calea Postului Mare, la capătul căreia suntem încredințați de biruința vieții asupra morții și, totodată, de răsplata veșnică a Împărăției Cerurilor”, adaugă ierarhul.

Lucrarea mântuitoare a lui Hristos aduce eliberarea deplină „a omului de sub jugul păcatului și al morții, precum și refacerea comuniunii acestuia cu Tatăl Ceresc”.

Libertatea trăită în iubire și adevăr

Episcopul Devei și Hunedoarei subliniază tema libertății, asupra căreia face o distincție importantă: „libertatea egoistă” și „libertatea care îl apropie pe om de Dumnezeu și de săvârșirea binelui”.

„Pentru creștini mesajul fundamental rămâne comun și de netăgăduit: libertatea folosită doar pentru sine devine robie, iar libertatea autentică se manifestă în iubire și în adevăr”, adaugă Preasfinția Sa.

„Libertatea este privită mai mult ca o autonomie personală și ca o conștiință de sine, iar robia apare atunci când omul își trăiește autonomia absolut, se izolează de ceilalți și pierde sensul existenței. Eliberarea, în acest cadru, se realizează prin asumarea responsabilității, prin autenticitate și prin relații vii și active cu alte persoane”.

„Eliberarea omului de propria libertate este una dintre temele profunde ale reflecției creștine asupra condiției umane”, subliniază ierarhul.

Preasfințitul Părinte Nestor încheie cu un îndemn la îndreptarea vieții spre dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, trăind în comuniune și responsabilitate: „Într-o lume frământată de amenințarea pierderii libertății (…) de Sărbătoarea Paștilor, Hristos Cel Înviat ni se înfățișează, ca în fiecare an, cu oferta adevăratei libertăți, menită să desăvârșească persoana umană”.

Textul integral al Pastoralei de Paști a Episcopului Devei și Hunedoarei poate fi citit aici.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei