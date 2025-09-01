Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a vizitat două parohii recent înființate

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a vizitat la finalul săptămânii trecute două parohii recent înființate.

Preasfinția Sa a oficiat sâmbătă slujba de binecuvântare a noului spațiu de rugăciune al parohiei românești din Longford.

„Chiar dacă suntem departe de țară, noi aducem Biserica cu noi. Rămâneți uniți și, alături de părintele Cristian – responsabil pentru această parohie, veți face lucruri minunate în misiunea iubirii lui Hristos”, a spus ierarhul la întâlnirea cu enoriașii.

Pentru început, slujbele se vor săvârși de două ori pe lună, urmând ca odată cu întărirea comunității să se dezvolte și programul liturgic, precizează eparhia.

Parohia românească din Navan

Duminică, Episcopul Nectarie a oficiat Sfânta Liturghie în orașul irlandez Navan, moment care a coincis cu începutul oficial al vieții liturgice în această parohie.

Preasfințitul Părinte Nectarie a atras atenția asupra pericolului idolatrizării manifestat în societatea contemporană.

Acești idoli moderni: cariera, banii, confortul ne fură mântuirea și ne abat de la adevărata libertate, care se află numai în Hristos: „Să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc în viața noastră și să nu lăsăm ca nimic trecător să ne fure bucuria veșnică”, a îndemnat ierarhul.

Responsabil de parohia din Navan este părintele Feodor Tcaci, care va oficia sfintele slujbe pentru comunitatea românească.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei