Episcopul Nectarie a susținut la Craiova o conferință despre provocările tinerilor care aleg drumul diasporei

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a susținut marți, la Craiova, o conferință despre provocările tinerilor care aleg drumul diasporei. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul săptămânii dedicate Sfântului Ioan Valahul.

Programul manifestărilor a debutat cu oficierea Sfintei Liturghii la Biserica „Sfântul Ioan Valahul” din Craiova.

După slujbă, Preasfințitul Părinte Nectarie a fost primit de Mitropolitul Irineu al Olteniei la Facultatea de Teologie din Craiova. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte legate de activitatea pastorală și misionară a Bisericii, precum și de implicarea tinerilor în viața comunității.

Tinerii și diaspora

Activitățile au continuat la Filarmonica Oltenia, unde Preasfinția Sa a susținut conferința cu tema „Generația în mișcare: De ce aleg tinerii drumul diasporei?”, organizată de ASCOR Craiova.

În cadrul întâlnirii au fost abordate una dintre cele mai importante realități sociale ale ultimilor ani dată de plecarea tinerilor în străinătate și efectele acestei decizii asupra familiei, identității și credinței.

Episcopul Irlandei și Islandei a subliniat provocările pe care le întâmpină tinerii într-o societate aflată într-o continuă schimbare și a evidențiat importanța păstrării valorilor creștine și a legăturii cu Biserica, indiferent de țara în care aceștia aleg să trăiască.

La eveniment au participat tineri, studenți, profesori și credincioși din Craiova și din împrejurimi.

