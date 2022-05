Episcopul Mihail a vizitat șantierul Bisericii „Sf. Ap. Toma” din Dandenong

Episcopul Australiei a vizitat duminică șantierul noii biserici a Parohiei „Sf. Ap. Toma – Dandenong” din Dandenong situată la Narre Warren, într-o suburbie a orașului Melbourne (statul australian Victoria).

Înainte de 2010, slujbele parohiei au fost oficiate la Capela Sfantul Apostol Toma, 41 Kidds Road, Doveton, Victoria, și la Colegiul Catolic Nazareth.

Parohia s-a mutat ulterior la adresa 7-61 Fox Road, Narre Warren North, Melbourne – Victoria, unde a început construcția noii biserici.

Legislația australiană permite construirea de biserici numai în zone puțin populate și care se află în afara orașului. O altă obligație legală este ca parohia să aibă zonă de parcare de trei ori mai mare decât zona construită.

Parohia Dandenong a fost înființată în 2008. Ea este păstorită de Părintele Marian Dincă, Vicar administrativ al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande.

Pentru donații

Commonwealth Bank of Australia BSB

No. 063610

Account no. 10697386

Email: [email protected]

Foto credit: Episcopia Australiei si Noii Zeelande

