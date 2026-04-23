Episcopul Macarie, la Schitul Prodromu: Sfântul Munte Athos este „o școală a inimii”

Episcopul Macarie al Europei de Nord a ajuns luni la Schitul românesc Prodromu, unde a subliniat că Sfântul Munte Athos are o importanță duhovnicească atât pentru călugări, cât și pentru pelerini, fiind „o școală a inimii”.

Programul liturgic a cuprins slujbe de noapte și Sfânta Liturghie, oficiate de Preasfinția Sa împreună cu slujitorii așezământului monahal.

Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat că experiența pelerinajului nu trebuie redusă la o simplă emoție sau la o pauză din viața cotidiană, ci trebuie continuată printr-o schimbare, concretă prin mai multă rugăciune, răbdare în încercări și o viață ancorată în Biserică.

Adresându-se monahilor, ierarhul i-a îndemnat la statornicie în lupta duhovnicească și la păstrarea duhului de smerenie.

Totodată, Preasfinția Sa a subliniat nevoia ca pelerinii să transforme experiența athonită într-un început al unei vieți duhovnicești mai profunde.

Cei prezenți s-au închinat la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului „Prodromița” și Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, precum și la sfintele moaște păstrate la Schitul Prodromu.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord