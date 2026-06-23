Episcopul Macarie către românii din Suedia: Sf. Grigorie Dascălul ne îndeamnă să ne rugăm continuu

„Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul ne îndeamnă să ne rugăm continuu, fiindcă nu avem alta armă de luptă pentru depărtarea ispitelor decât rugăciunea”, a spus luni Episcopul Macarie al Europei de Nord către românii din Stokholm, Suedia.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul Centrului eparhial din capitala Suediei, unde a evidențiat legătura Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul cu tradiția isihastă și cu rugăciunea inimii.

„Rugându-l pe Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești, care ne este atât de drag nouă și mulți dintre copii îi poartă numele, ca să ne ocrotească și să ne ajute pentru a da o bună și dreaptă mărturie și a ne ruga continuu, fiindcă Sfântul Ierarh Grigorie a fost ucenicul Sfântului Paisie de la Neamț și a practicat neîncetat rugăciunea inimii”.

Ierarhul a explicat că rugăciunea reprezintă principalul mijloc prin care creștinul poate birui ispitele și încercările vieții: „Așa cum avem nevoie de aer pentru a respira, așa avem nevoie de rugăciune”.

„Ne mai îndeamnă Sfântul Ierarh Grigorie să fim aici la Sfânta Liturghie și să ne curățim inima în Taina Spovedaniei și să ne împărtășim cu Trupul și Sângele Mântuitorului. Și mă bucur că mulți dintre frățiile voastre, fiind în perioada Postului Sfinților Apostoli, v-ați spovedit și v-ați împărtășit și neîncetat faceți acest lucru aici, în corabia Bisericii”, a spus Preasfinția Sa.

În cadrul slujbei, Episcopul Macarie l-a hirotonit diacon pe Florin Lache, tată a șase copii. La final, ierarhul a oferit daruri copiilor din cadrul Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord