Episcopul Macarie a botezat la Ortodoxie patru suedezi

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a botezat, duminică, 10 august, patru suedezi, în Biserica-Paraclis Episcopal din Göteborg, Suedia.

Episcopul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu pr. Silviu Iosif și diac. Raul Marc. În cadrul slujbei, în care s-a citit pericopa evanghelică despre Potolirea furtunii pe mare (Matei 14, 22-34), ierarhul i-a botezat pe tânărul Christian (33 ani), două tinere, Samra (29 ani) și Nermina (31 ani), împreună cu fiica acesteia, Adelina (7 ani).

La final, Episcopul Macarie le-a oferit noilor creștini Biblia, cărți de rugăciune și icoane, îndemnându-i să rămână statornici în credință. De asemenea, toți copiii prezenți la slujbă au primit daruri din partea ierarhului.

Biserica din Göteborg, unde sunt cinstite Icoanele Maicii Domnului „Potirul Nesecat” și „Alăptătoarea”, este un lăcaș de cult în care tot mai mulți tineri se convertesc la Ortodoxie, devenind mărturisitori ai dreptei credințe în Scandinavia.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord / Facebook