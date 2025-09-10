Episcopul Iustin, emoție și recunoștință la întâlnirea cu învățătorul care l-a învățat să scrie și să citească

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a avut parte de o întâlnire emoționantă, luni, atunci când s-a văzut cu fostul său învățător din copilărie, Ioan Petrovan.

Cunoscut sub numele de Ionu’ lui Holban, omul acesta a fost învățătorul din comuna Rozavlea – Șesul Mănăstirii între anii 1968 – 1972.

„Învățătorul meu din Rozavlea–Șesul Mănăstirii (1968-1972), Ioan Petrovan (Ionu’ lui Holban), care mi-a pus creionul în mână și m-a învățat să scriu frumos și caligrafic în clasele primare. După aceea, am învățat să scriu și să vorbesc frumos și luminos despre Dumnezeu și Neamul meu!”

Cine uită copilăria înseamnă că nu a trăit-o niciodată! – PS Iustin

„Astăzi, 8 septembrie 2025 în Rozavlea Maramureșului, satul meu natal, într-o discuție cu dascălul, în care i-am spus: Domnule învățător, dumneavoastră v-ați oprit din mers! (el are în jur de 80 de ani), doar eu m-am maturizat nițel!”, a transmis PS Iustin.

Evenimentul s-a petrecut în contextul în care, pe 8 septembrie, de Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, a început noul an școlar.

PS Iustin a luat parte la Sfânta Liturghie oficiată la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din comuna Rozavlea, localitatea sa natală.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului